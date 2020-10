Kirsten Verster Bióloga Evolutiva, UC Berkeley Soy Kirsten. Estoy obteniendo mi doctorado en UC Berkeley en el departamento de biología. Mientras muchos de nosotros conocemos la ‘transferencia vertical’ – cuando un organismo recibe material genético de sus ancestros – a mi me gusta estudiar la transferencia horizontal: lo que sucede cuando los genes transmiten entre especies. Un ejemplo sería si una anguila eléctrica me donara sus genes, y, después, me podría electrocutar a las personas! Estudio la transferencia horizontal de genes entre bacteria a insectos, y cómo esto ayuda a los insectos a adaptarse a lo largo de la historia evolutiva. A mí me encanta usar la genética para investigar cómo la naturaleza se ha adaptado a casi todos los problemas imaginables, tal como los animales que pueden sobrevivir y prosperar en el frío extremo, la oscuridad total, y plantas tóxicas. En mi tiempo libre a mí me encanta bailar salsa y bachata y cuidar a mis plantas.